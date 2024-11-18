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21:08, 18 ноября 2024Мир

Шольц ответил на критику его разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц назвал правильным решение провести разговор с Путиным
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Решение о проведении телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было правильным, несмотря на критику ряда коллег, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, его слова приводит телеканал NTV.

В то же время канцлер Германии отметил, что в позиции главы РФ «ничего не изменилось», и это, как считает Шольц, «неприемлемо».

15 ноября Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога стала немецкая сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Кир Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца. Он заявил, что у него нет планов проводить переговоры с российским лидером.

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