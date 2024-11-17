Британский премьер отказался звонить Путину по примеру Шольца

Sky News: британский премьер Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца

Британский премьер-министр Кир Стармер отказался звонить российскому лидеру Владимиру Путину по примеру канцлера Германии Олафа Шольца. Его слова передает Sky News.

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — подчеркнул Стармер.

По мнению премьер-министра, западные страны должны усилить поддержку Украины, особенно на фоне информации об участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.

15 ноября Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога стала германская сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца «ящиком Пандоры», после которого могут начаться «другие разговоры и звонки».