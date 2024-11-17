Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 17 ноября 2024Мир

Британский премьер отказался звонить Путину по примеру Шольца

Sky News: британский премьер Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер отказался звонить российскому лидеру Владимиру Путину по примеру канцлера Германии Олафа Шольца. Его слова передает Sky News.

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — подчеркнул Стармер.

По мнению премьер-министра, западные страны должны усилить поддержку Украины, особенно на фоне информации об участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.

15 ноября Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога стала германская сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца «ящиком Пандоры», после которого могут начаться «другие разговоры и звонки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет по России

      Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

      Целью удара Израиля по Бейруту был лидер суннитской группировки

      Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР

      Влияние разрешения США дальнобойных ударов по России оценили

      Британский премьер отказался звонить Путину по примеру Шольца

      Черчесов установил антирекорд Лиги наций

      Названа зона действия дальнобойных американских ракет ATACMS на территории России

      Макрон оценил возможность переговоров с Путиным

      МАГАТЭ сообщило о работающих на полную мощь реакторах на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше