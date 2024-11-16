В Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца Путину

Журналист Репке: Зеленский высказал все, что думает о Шольце из-за звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский высказал все, что думает о канцлере Германии Олафе Шольце, из-за его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил обозреватель базирующейся в ФРГ газеты Bild Юлиан Репке на своей странице на платформе X.

«Поскольку Шольц все равно скоро уйдет, Зеленский наконец может сказать все, что он всегда о нем думал», — заявил журналист.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинский лидер предостерег канцлера ФРГ от звонка Путину в день их состоявшегося разговора. По мнению Зеленского, такой шаг «только поможет Путину, уменьшив его изоляцию».

Позднее президент Украины отреагировал на телефонные переговоры лидеров России и Германии, назвав звонок Шольца «ящиком Пандоры», после которого могут начаться «другие разговоры и звонки».

