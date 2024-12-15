В Германии заявили об общей безопасности с Россией в случае выхода США из НАТО

Немецкий политик предложил выстроить общую политику безопасности с Россией

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказался о возможном выходе США из НАТО при президентстве Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам политика, Трамп часто критиковал НАТО и грозил вывести США из альянса, если страны Европы не начнут выделять больше средств на оборону. Нимайер заявил, что Европа в состоянии организовать собственную политику безопасности и даже обсудить ее с Россией, он напомнил, что в 90-х планировалось, что НАТО и Россия создадут такую политику вместе, но позже этот подход отбросили.

«Если Америка хочет выйти, почему мы, европейцы, не можем с Россией договориться о безопасности и иметь договор о безопасности и военном сотрудничестве», — заявил Нимайер.

15 декабря сообщалось, что правая партия в Германии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняла резолюцию за мир на русском языке.