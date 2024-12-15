Североатлантический альянс должен уважать интересы всех европейских государств, включая Россию. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.
Он объяснил, что Европа вынуждена реализовывать интересы США, что АдГ отвергает. Крупалла также подчеркнул, что оборонное сообщество должно «принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе и России».
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас», — указал он.
Ранее Крупалла призвал ФРГ признать, что Россия уже одержала военную победу в конфликте на Украине. По его словам, немецким властям необходимо признать реальность, чтобы положить конец продолжающимся боестолкновениям. Он также осудил намерение некоторых политиков продолжать подогревать украинский конфликт, поставляя оружие Киеву.