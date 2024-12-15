В Германии задумались о выходе из НАТО

Сопредседатель АдГ Крупалла допустил выход Германии из НАТО

Североатлантический альянс должен уважать интересы всех европейских государств, включая Россию. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.

Он объяснил, что Европа вынуждена реализовывать интересы США, что АдГ отвергает. Крупалла также подчеркнул, что оборонное сообщество должно «принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе и России».

«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас», — указал он.

Ранее Крупалла призвал ФРГ признать, что Россия уже одержала военную победу в конфликте на Украине. По его словам, немецким властям необходимо признать реальность, чтобы положить конец продолжающимся боестолкновениям. Он также осудил намерение некоторых политиков продолжать подогревать украинский конфликт, поставляя оружие Киеву.