В Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО

В Госдуме представили льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2 процента

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым представили концепцию новой льготной программы ипотечного кредитования для участников специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

По данным агентства, депутаты предложили ввести программу льготной ипотеки, доступной на всей территории России, со ставкой 2 процента. Право на получение данной ипотеки также имеет как участник СВО, так и его супруга, а в случае ее гибели — родители и совершеннолетние дети при отсутствии супруги.

Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области лимит по льготной ипотеке будет составлять 12 миллионов рублей, 6 миллионов рублей —для остальных регионов с минимальным первоначальным взносом 20 процентов отстоимости недвижимого имущества.

В обращении подчеркивается, что воспользоваться льготной программой можно будет только один раз.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что идея создать льготную ипотеку для участников СВО вполне разумна, но она дорогостоящая. Делягин отметил, что подобного рода предложений высказывалось много и он бы поддержал инициативу. Вместе с тем идея намного затратнее, чем прямой выкуп и передача недвижимости семьям, указал он.