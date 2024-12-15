В партии Шольца решили прописать в предвыборной программе отказ от поставок Киеву Taurus

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет канцлер Олаф Шольц, решили в предвыборной программе на федеральных выборах указать отказ от поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об сообщает ТАСС.
Несмотря на то что в программе социал-демократы поддержат Украину с «благоразумием и дальновидностью», они не захотели отправлять новую поставку крылатых ракет класса «воздух-поверхность». В СДПГ считают, что НАТО и ФРГ не должны становиться участниками конфликта Москвы и Киева. «Поэтому мы поддерживаем решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов бундесвера» , — говорится в проекте программы.
Также там указывается, что «Украина должна иметь возможность вести возможные переговоры с Россией на равных».
Экс-министр экономики Кристиан Линднер ранее объяснил решение Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus внутриполитическими причинами. По мнению Линднера, решение канцлера Германии могло быть никак не связано с Украиной.