В ФРГ объяснили позицию Шольца по ракетам Taurus для Украины

Экс-министр экономики ФРГ Линднер объяснил позицию Шольца по ракетам Taurus

Решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus обусловлено внутриполитическими причинами. Об этом заявил экс-министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.

По мнению Линднера, решение Шольца могло быть никак не связано с Украиной. Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) объяснил, что позиция Олафа Шольца стала ему очевидной, когда ФРГ не стала разрешать Украине наносить дальнобойные удары и не последовала таким образом за США.

Журналисты спросили Кристиана Линднера, были бы у него опасения в вопросе поставок Taurus Киеву, если бы он был канцлером. На это Линднер ответил, что он был бы уверен, что Украина не использовала бы ракеты для эскалации ситуации в отношении России.

В середине декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не станет давать Киеву разрешение на использование переданного ему немецкого оружия для ударов вглубь территории России.

Бывший министр экономики ФРГ Кристиан Линднер также рассказал, что правящая в ФРГ коалиция «Светофор» распалась из-за непреодолимых разногласий в правительстве. «В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал», — подчеркнул Линднер.