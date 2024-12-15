Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 15 декабря 2024Мир

В ФРГ объяснили позицию Шольца по ракетам Taurus для Украины

Экс-министр экономики ФРГ Линднер объяснил позицию Шольца по ракетам Taurus
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus обусловлено внутриполитическими причинами. Об этом заявил экс-министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.

По мнению Линднера, решение Шольца могло быть никак не связано с Украиной. Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) объяснил, что позиция Олафа Шольца стала ему очевидной, когда ФРГ не стала разрешать Украине наносить дальнобойные удары и не последовала таким образом за США.

Журналисты спросили Кристиана Линднера, были бы у него опасения в вопросе поставок Taurus Киеву, если бы он был канцлером. На это Линднер ответил, что он был бы уверен, что Украина не использовала бы ракеты для эскалации ситуации в отношении России.

В середине декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не станет давать Киеву разрешение на использование переданного ему немецкого оружия для ударов вглубь территории России.

Бывший министр экономики ФРГ Кристиан Линднер также рассказал, что правящая в ФРГ коалиция «Светофор» распалась из-за непреодолимых разногласий в правительстве. «В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал», — подчеркнул Линднер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась хронология ЧП с двумя танкерами у берегов в Керчи

      В Британии предрекли скорый отказ бойцов ВСУ подчиняться приказам командования

      Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала

      Пушилин рассказал о контроле российских военных над высотными зданиями Дзержинска

      Кадыров заявил об ударах «Искандером» по объекту в Харькове

      Оценена экологическая угроза из-за разлива нефти после крушения танкеров в Керчи

      Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке провокации

      Российская команда с украинским игроком стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

      В приглашении лидера КНР на инаугурацию Трампа увидели слабость и желание застать врасплох

      Путин поручил организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с танкерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше