Уволенный министр экономики ФРГ назвал причину распада «Светофора»

Экс-министр экономики ФРГ Линднер: коалиция распалась из-за разногласий

Правящая в ФРГ «светофорная» коалиция распалась из-за непреодолимых разногласий в правительстве. Об этом заявил бывший министр экономики Кристиан Линднер в интервью Berliner Zeitung.

Он напомнил, что канцлер страны Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, однако продолжал настаивать на увеличении госдолга, что в итоге и привело к разладу внутри руководства страны. Сам Линднер лишился своей должности 7 ноября после отказа принять проект бюджета страны на будущий год. Его уход поддержали несколько других министров, так что 11 декабря немецкий канцлер был вынужден направить в бундестаг запрос о доверии правительству.

«В конце концов "Светофор" сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции. Это ведет к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт», — высказал свою точку зрения немецкий политик.

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек оценил состояние экономики Германии без российского газа. Он признал, что без топлива из РФ бизнес-модель страны оказалась загнана в угол.