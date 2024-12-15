В Раде поддержали выступающих против сноса памятников

Депутат Рады Бойко: все больше граждан Украины выступают против сноса памятников

С каждым днем все больше граждан Украины выступают против сноса памятников и переименований городов. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, передает «Страна.ua».

По его словам, украинские радикалы, увидев сносы памятников Христофору Колумбу в США, решили взять такой же курс и начали сносить памятники уже на Украине, а также переименовывать города и запрещать людям говорить на русском языке.

«Мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей», — сказал депутат.

Ранее в городе Павлоград на Украине демонтировали танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), который был установлен в качестве памятника его создателю — советскому конструктору Жозефу Котину. Для демонтажа памятника уроженцу Павлограда использовали специальный кран, привезенный из Днепра.