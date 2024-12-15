В США сообщили о планах Apple выпустить складные и более тонкие iPhone

WSJ сообщила о планах Apple выпустить более тонкий iPhone и складные устройства

Корпорация Apple планирует представить ультратонкий iPhone, а также складные устройства в двух вариантах. О том, что компания готовит серию серьезных изменений в дизайне и формате, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, новые модели могут быть меньше нынешних 8-миллиметровых за счет упрощения системы камер. Ожидается, что обновленная версия будет дешевле линейки Pro.

Кроме того, одно из складных устройств будет предназначено для использования в качестве ноутбука, его экран будет раскладываться почти на 19 дюймов (чуть больше 48 сантиметров). Второе призвано выполнять функции iPhone. По данным WSJ, новинки будут представлены начиная с 2025 года.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат новый дизайн камеры. По данным инсайдера под ником Digital Chat Station, камера будет расположена в прямоугольном блоке, который будет находиться горизонтально в верхней части задней панели.