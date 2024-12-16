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12:12, 16 декабря 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль Елизаветовки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Елизаветовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы Южной группировки российских войск. Также военные нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах Северска, Белогоровки, Тружового, Островского, Курахова и Дачного ДНР.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 345-ти военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронемашины MaxxPro, гаубицу Д-30, орудие Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Paladin, произведенную в США. Кроме того, уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о зачистке Елизаветовки от подразделений ВСУ 26 ноября. Село расположено примерно в 10 километрах к югу от Курахово. По данным главы ДНР Дениса Пушилина на 15 декабря, Украина контролирует не более 20 процентов территории города.

ЖЗЛ
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