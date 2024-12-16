Асад оправдался за вынужденное бегство из Сирии

Башар Асад признался, что изначально не планировал покидать Сирию

Сложивший с себя полномочия президент Сирии Башар Асад признался, что выехал из Дамаска для координации с российскими силами и изначально не планировал покидать страну. Слова бывшего сирийского лидера передает его пресс-служба в соцсети X.

«Когда террористические силы проникли в Дамаск, я перебрался в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями», — заявил он.

По словам Асада, ему доложили о бегстве сирийской армии уже по его прибытии на российскую базу в Хмеймиме.

Ранее газете The Financial Times стало известно, что при правлении Асада Центральный банк Сирии отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.