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08:57, 16 декабря 2024Мир

Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

FT: Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент Башар Асад был у власти, отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Такими сведениями делится издание Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно изученным записям, тогда в республике был значительный дефицит иностранной валюты. Собеседник газеты, знакомый с внутренней статистикой сирийского ЦБ, заявил, что тогда внутренние резервы были «почти нулевыми». На этом фоне правительство Асада переправило Москву две тонны купюр номиналом в 100 долларов и 500 евро. В сумме эти деньги были эквивалентны 250 миллионам долларов.

Для перевозки денег потребовался 21 рейс

13 мая 2019 года самолет, перевозивший 10 миллионов долларов 100-долларовыми купюрами, отправленными формально сирийским Центробанком, приземлился в московском аэропорту. В феврале сирийский ЦБ так же переправил около 20 миллионов евро купюрами номиналом в 500 евро

Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года был совершен 21 рейс. В то же время, согласно записям с 2012 по 2018 год, таких денежных переводов между центральным банком Сирии и российскими банками не было. По данным британской газеты, вывезенные активы затем размещались в российских банках. Также, как заявляет издание, семья Асада тайно приобретала в России активы, в том числе элитную недвижимость в Москве.

Дэвид Шенкер, занимавший должность помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока, заметил, что сирийские правящие круги хотели вывести деньги в безопасное место, чтобы использовать «для обеспечения хорошей жизни». Кроме того, как отмечается, в то время Сирия крайне зависела от военной поддержки России.

Фото: Yosri Al Jamal / Reuters

Началась «охота» за зарубежными активами семьи Асада

The Wall Street Journal указывал, что стоимость активов семьи бывшего лидера Сирии может достигать 12 миллиардов долларов. За средствами началась международная охота, однако найти и заморозить их будет проблематично. По данным бывших американских чиновников, юристов, зарубежные активы удалось отследить у семьи жены Асада Асмы Ахрас, матери бывшего президента Анисы Махлуф и брата отца Асада Хафеза — Рифата.

Бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер поведал изданию, что у Асада всегда был запасной план, который позволил бы ему покинуть страну при необходимости. «У них всегда был план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — пояснил он.

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В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши»

The Washington Post (WP) со ссылкой на видеозаписи и свидетельства соседей политика писала, что свергнутый президент 25 лет скрывал роскошный образ жизни. Соседи отмечали, что члены семьи Асада скромно одевались и ездили на недорогих автомобилях. В то же время, как указывает WP, на полученных видеозаписях видно, как местные жители выносят из дома президента Сирии дорогие вещи, в числе которых сумки Louis Vuitton, одежда брендов Dior, Hermes и Cartier.

Роскошный дом экс-президента Сирии разграбили после захвата террористами власти в Дамаске. На размещенных в сети кадрах было видно, как женщины, дети и мужчины осматривают шестиэтажный дом и большой сад бывшего сирийского лидера. Во владении главы государства оказались машины Ferrari, Audi, Mercedes, Lamborghini, Aston Martin и автомобили других известных марок. Кроме того, у Асада нашли позолоченный Коран и различные драгоценности.

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