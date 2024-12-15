Раскрыта стоимость активов семьи Башара Асада

WSJ: стоимость активов семьи Асада может достигать 12 миллиардов долларов

Стоимость активов семьи бывшего лидера Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов. Такую цифру раскрыли в The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждает издание, за средствами началась международная охота, однако найти и заморозить их будет проблематично.

В материале WSJ отмечается, что экс-лидер Сирии вместе со своим покойным отцом Хафезом Асадом использовали своих родственников для сокрытия капиталов за границей.

Бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер поведал изданию, что у Асада всегда был запасной план, который позволил бы ему покинуть страну при необходимости.

«У них всегда был план "Б", и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — разъяснил он.

Ранее WSJ писало, что прибытие бывшего президента Сирии в Москву убедило Запад, что Россия не бросает своих союзников.

До этого стало известно, что Асад смог сбежать из Сирии при непосредственной помощи российских разведчиков. Они организовали его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.