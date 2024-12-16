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06:11, 16 декабря 2024Мир

В Британии рассказали об отправленных в Москву самолетах Асада с деньгами

FT: Асад отправлял в Москву самолеты с миллионами долларов и евро
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Центральный банк Сирии при президентстве Башара Асада отправлял в Москву несколько самолетов с миллионами долларов и евро наличными. Об этом со ссылкой на конфиденциальные документы сообщает британское издание Financial Times (FT).

Утверждается, что в Сирии тогда был серьезный дефицит иностранной валюты. По словам источника, подтвердившего эту информацию, в 2018-2019 годах резервы были «почти нулевыми».

Несмотря на это, правительство Асада переправило в Москву две тонны купюр номиналом в 100 долларов и 500 евро. В сумме эти деньги были эквивалентны 250 миллионам долларов.

Ранее ушедший с поста президента Сирии Башар Асад прилетел в Москву. Российский МИД указал, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

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