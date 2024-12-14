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04:09, 14 декабря 2024Мир

В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши»

WP: семья Башара Асада жила в «тихой роскоши»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад на протяжении 25 лет скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на видеозаписи и свидетельства соседей политика.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — сообщил его сосед Аммар Махайни. Он добавил, что семья политика старалась не выделяться среди местных жителей. Махайни отметил, что они скромно одевались и ездили на недорогих автомобилях.

Однако в статье издания, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», сообщается, что на видеозаписях видно, как местные жители выносят из дома президента Сирии дорогие вещи, в частности, сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера. Кроме того, в гаражах резиденции Асада было найдено множество дорогих автомобилей, пишет газета.

Ранее стало известно, что Асад смог сбежать из Сирии при непосредственной помощи российских разведчиков. Они организовали его безопасное перемещение до авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.

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