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14:14, 16 декабря 2024Россия

Белоусов назвал сроки формирования нового рода российских войск

Белоусов: формирование войск беспилотных систем завершится в 2025 году
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Формирование войск беспилотных систем Вооруженных сил (ВС) России завершат в третьем квартале 2025 года. Такой срок назвал глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Трансляцию ведет официальный Telegram-канал Кремля.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем», — сказал министр. Он подчеркнул, что массовое применение дронов стало самым значимым прорывом в тактике российских войск.

Белоусов добавил, что также необходимо создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.

О том, что беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, 28 ноября сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Белоусов, несмотря на экономическое образование, хорошо разбирается в беспилотных системах и занимался ими еще на посту первого зампреда правительства.

ЖЗЛ
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