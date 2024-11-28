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17:24, 28 ноября 2024Россия

Путин заявил о возможном появлении в России нового вида войск

Путин заявил, что беспилотники могут выделить в отдельный вид войск
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России задумались над выделением беспилотников в отдельный вид войск. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли выделить операторов беспилотных летательных аппаратов в отдельный вид войск, глава государства подчеркнул, что над этим уже думают в Генштабе и Минобороны России.

Путин добавил, что глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, несмотря на экономическое образование, хорошо разбирается в беспилотных системах и занимался ими еще на посту первого зампреда правительства.

Ранее президент заявил, что в ночь на 28 ноября Вооруженные силы России нанесли по Украине удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поразив 17 целей, в том числе военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Путин назвал атаку ответом на новые запуски Киевом дальнобойных западных ракет вглубь российской территории.

ЖЗЛ
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