Путин высказался о работе Белоусова на посту министра обороны России

Путин назвал Белоусова современным министром обороны

Президент России Владимир Путин назвал Андрея Белоусова современным министром обороны, который разбирается в том числе в теме беспилотников. О работе бывшего первого зампреда правительства России, возглавившего Минобороны в мае 2024 года, глава государства высказался, отвечая на вопросы журналистов по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

В ходе общения глава государства сообщил, что в России задумались над выделением беспилотников в отдельный вид войск. Путин подчеркнул, что Белоусов хорошо разбирается в беспилотных системах, несмотря на то, что является экономистом по образованию. «Он занимался и беспилотными летальными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают над организацией этой работы», — сказал президент.

Ранее Путин включил Белоусова в состава Совета Безопасности России в качестве его постоянного члена. Указ вступил в силу 11 июня 2024 года.

В мае глава государства объяснил назначение Белоусова министром обороны возросшими расходами на оборону и безопасность, которые на тот момент составляли около 8,7 процента ВВП. Путин подчеркнул, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока в общую экономику страны.