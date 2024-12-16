Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

Белоусов: Минобороны должно быть готово к возможному военному конфликту с НАТО

Минобороны России должно быть готово к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы.

Как заявил генсек НАТО Марк Рютте на выступлении перед экспертами по безопасности в Брюсселе, Россия ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. Он обвинил страну в причастности к кибератакам, взломам и саботажу на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательстве в выборы.

Также он добавил, что необходимо изменить подход и перейти к «военному мышлению», чтобы быть готовыми к возможным атакам, например, ударам беспилотников по территории Европы.