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13:53, 16 декабря 2024Россия

Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

Белоусов: Минобороны должно быть готово к возможному военному конфликту с НАТО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Минобороны России должно быть готово к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы.

Как заявил генсек НАТО Марк Рютте на выступлении перед экспертами по безопасности в Брюсселе, Россия ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. Он обвинил страну в причастности к кибератакам, взломам и саботажу на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательстве в выборы.

Также он добавил, что необходимо изменить подход и перейти к «военному мышлению», чтобы быть готовыми к возможным атакам, например, ударам беспилотников по территории Европы.

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