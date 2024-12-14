Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

Bild: генсек НАТО Марк Рютте обвинил Москву в ведении войны против альянса

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Об этом сообщает немецкое издание Bild в Telegram.

По информации портала, Рютте утверждает, что Москве ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением Рютте выступил перед экспертами по безопасности в Брюсселе.

Как утверждает глава НАТО, Россия якобы причастна к кибератакам, взломам и саботажу на объектах альянса, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательству в выборы.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил удары по военным базам НАТО. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — рассказал он.