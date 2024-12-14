Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:58, 14 декабря 2024Мир

Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

Bild: генсек НАТО Марк Рютте обвинил Москву в ведении войны против альянса
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Об этом сообщает немецкое издание Bild в Telegram.

По информации портала, Рютте утверждает, что Москве ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением Рютте выступил перед экспертами по безопасности в Брюсселе.

Как утверждает глава НАТО, Россия якобы причастна к кибератакам, взломам и саботажу на объектах альянса, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательству в выборы.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил удары по военным базам НАТО. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

      Рогов прокомментировал смену командующего группировкой «Донецк» ВСУ

      Сербия отказалась вводить санкции против России

      В ВСУ назвали причину краха на одном из направлений

      Российские десантники сняли атаку на ВСУ под Курском от первого лица

      Литовскую спортсменку дисквалифицировали за антироссийскую футболку

      Российская ПВО за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 60 беспилотников ВСУ

      Российские войска нанесли удары по складам украинских БПЛА

      Полиция нашла подбросившую ребенка чужой семье из страха перед родственниками россиянку

      Движение по трассе М-4 «Дон» временно перекрыли из-за массового ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше