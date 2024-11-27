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19:47, 27 ноября 2024Мир

Медведев допустил удары по военным базам НАТО

Медведев: Россия допускает удары по военным базам НАТО в случае эскалации
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: godongphoto / Shutterstock / Fotodom  

Россия допускает удары по военным базам НАТО в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — рассказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что подобный сценарий развития событий является «сложным и печальным» и Москва не хочет подобного. Однако он напомнил, что нынешние действия стран НАТО по разрешению Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным оружием фактически делают их фактически участниками конфликта на Украине.

Ранее Медведев заявил, что ракетные удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории нарушают все возможные красные линии. Он уточнил, что президент России Владимир Путин «четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания».

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения стран Запада по конфликту на Украине делают ближайшие два месяца «чрезвычайно опасными». При этом он подчеркнул, что победа избранного президента США Дональда Трампа делает шансы на мирное урегулирование высокими.

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