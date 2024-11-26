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00:24, 26 ноября 2024Россия

Медведев назвал удары по России западными ракетами переходом за красные линии

Медведев: удары западным оружием вглубь территории РФ нарушают все красные линии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Ракетные удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории нарушают все возможные красные линии. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — подчеркнул он.

Как уточнил Медведев, президент России Владимир Путин «четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания».

На днях Дмитрий Медведев предостерег страны Запада от передачи Украине ядерного оружия на фоне обновления ядерной доктрины России. Также зампред Совбеза отметил, что государства-члены НАТО на данный момент напрямую воюют с Россией. По его словам, страны Запада должны понимать, что они воюют на стороне Украины.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход. Он подчеркнул, что даже разрешение со стороны западных стран на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории с помощью дальнобойного оружия не смогут изменить ход конфликта.

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