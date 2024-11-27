Глава МИД Венгрии назвал чрезвычайно опасными ближайшие два месяца

Сийярто: решения Запада по Украине делают ближайшие месяцы чрезвычайно опасными

Решения стран Запада по конфликту на Украине делают ближайшие два месяца «чрезвычайно опасными». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит портал Sonline.

«Однако мы видим, что провоенные силы по обе стороны Атлантики не уважают волю народа и делают все, что могут, чтобы подорвать мирные усилия на Украине. Предстоящие два месяца будут самыми опасными, поскольку риск эскалации военных действий на Украине из-за безответственных решений сейчас выше, чем когда-либо прежде», — рассказал дипломат.

При этом Сийярто подчеркнул, что победа избранного президента США Дональда Трампа делает шансы на мирное урегулирование высокими. По его словам, венгерские власти надеются на успех нового американского лидера.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS повышает риски для Европы. Он подчеркнул, что Венгрии вскоре потребуются «все знания, средства и дипломатический опыт», чтобы остаться в стороне от конфликта.