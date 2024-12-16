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10:50, 16 декабря 2024Россия

Беременная россиянка пожаловалась на еду с червями в больнице

Беременная россиянка нашла червя в еде из столовой в больнице Надыма
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Ямал 1»

Беременная россиянка нашла червя в еде из столовой в Центральной районной больнице Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом пишет «Ямал-1».

«Лежу в стационаре, гинекологическое отделение. Попался в еде вот этот "красавец". Если я правильно поняла, то готовит подрядчик, и такие инциденты не впервые. Хотелось бы, чтобы провели проверку качества продуктов и их приготовления. Думаю, беременным противопоказаны такие деликатесы», — рассказала женщина.

Как пишет издание, другие пациенты также пожаловались на то, что зачастую в супах попадаются неочищенные овощи и другие «малоприятные вещи», из-за чего многим приходится лежать в больнице с чувством голода.

Представители больницы, в свою очередь, отметили, что подрядчику направят претензию о нарушении условий контракта, после которой последуют штрафные санкции.

Ранее в школе Хабаровского края дети нашли в обеде червя и таракана. По результатам проверки червь оказался мучным, и в еду мог попасть из плотного непрозрачного пакета макарон.

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