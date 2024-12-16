Бузова оценила внешность коллеги после пластики у скандального хирурга Хайдарова

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова оценила внешность коллеги Марии Погребняк после пластических операций у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Приятельницы встретились в ресторане, и Бузова принялась размещать видео с ужина. «Ну что за красавица! Маша, просто куколка. Ты нереально выглядишь. Просто нереально», — высказалась о внешнем виде Погребняк исполнительница.

Известно, что Погребняк решилась на комплексную пластическую операцию после рождения четвертого ребенка. Хайдаров и его коллега Камиль Гаджиев скорректировали ей фигуру и удалили малярные мешки под глазами.

Ранее в декабре Мария Погребняк показала результат сделанной хирургом Тимуром Хайдаровым пластики.