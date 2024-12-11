Мария Погребняк показала результат сделанной хирургом Тимуром Хайдаровым пластики

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала результат пластики живота, сделанной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
36-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в черном послеоперационном корсете и трусах. При этом звезда надела солнцезащитные очки и распустила волосы. «Когда тебе Тимур Хайдаров ушил диастаз в четыре плюс сантиметра, привет талия», — подписала она.
Ранее в декабре мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери. Родственница Погребняк Лариса Шаталова неоднозначно отреагировала на ее внешние изменения. Известно, что звезда решилась на коррекцию лица хирургическим путем.