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13:47, 11 декабря 2024Ценности

Мария Погребняк показала результат сделанной хирургом Тимуром Хайдаровым пластики

Бывшая жена футболиста Погребняка Мария показала результат пластики живота
Екатерина Ештокина

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала результат пластики живота, сделанной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в черном послеоперационном корсете и трусах. При этом звезда надела солнцезащитные очки и распустила волосы. «Когда тебе Тимур Хайдаров ушил диастаз в четыре плюс сантиметра, привет талия», — подписала она.

Ранее в декабре мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери. Родственница Погребняк Лариса Шаталова неоднозначно отреагировала на ее внешние изменения. Известно, что звезда решилась на коррекцию лица хирургическим путем.

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