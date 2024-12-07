Мать экс-супруги Погребняка разочаровалась в результате пластики дочери

Мать бывшей жены российского футболиста Павла Погребняка Марии разочаровалась в результате пластики дочери. Сторис на эту тему появились на странице Марии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 36-летняя знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала естественное лицо без косметики крупным планом. «Я очень похудела, у меня осунулось лицо, появились суфы (малярные мешки). Пробовала их устранить косметическими препаратами, эффект не понравился, лицо приобретало птозный вид, одутловатость. Поэтому я решилась на кардинальные меры», — пояснила она.

Затем звезда показала видео, на котором мать Погребняк Лариса Шаталова неоднозначно реагирует на ее внешние изменения. «Ну что ж сказать, чтоб тебя не обидеть-то... Синяки под глазами, бледненькая, слабенькая. Пока ничего не видно. Мне кажется, увеличились (суфы)», — высказалась родственница инфлюэнсерши.

В ноябре экс-супруга Погребняка откровенно высказалась о пластике у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Знаменитость заявила, что доверяет доктору вопреки его сомнительной репутации.