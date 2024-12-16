Бывший топ-менеджер российского авиазавода осужден за хищения комплектующих для МИГ

УФСБ: суд вынес приговор по делу о хищении комплектующих для МИГ-29 на ЛАЗ

Мособлсуд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего директора по качеству Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени Воронина Михаила Баранова, признав его виновным в массовых хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 и госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Суд прошел в особом порядке в связи с полным признанием вины экс-топ-менеджером предприятия. Его действия квалифицированы по статьям 275 («Госизмена»), 210 («Руководство преступным сообществом»), 158 («Кража»), 226.1 УК РФ («Приготовление к контрабанде»).

Суд установил, что Баранов создал преступную группировку, занимавшуюся в «РСК «МиГ» и его филиале «ЛАЗ имени Воронина» систематическими хищениями комплектующих к самолетам семейства «МиГ» и последующей передачей представителю украинского «Одесского авиационного завода».

Баранов также передал ему сделанные им лично фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, благодаря чему украинское предприятие получило возможность провести ремонт самолетов МиГ-29.

Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его семерым подельникам из числа персонала авиазавода назначены сроки от одного до семи лет лишения свободы. С них также взыскан причиненный ущерб.

Преступление вскрыли сотрудники ФСБ и ФТС.

12 декабря сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт в регионе.