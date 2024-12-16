ФСБ уличила бывшего топ-менеджера российского авиазавода в работе на Украину

ФСБ: Баранов крал комплектующие для МИГ с ЛАЗ для контрабанды на Украину

Начало событий в новости Бывший топ-менеджер российского авиазавода осужден за хищения комплектующих для МИГ

Бывший директор по качеству Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени Воронина Михаил Баранов организовал на предприятии массовые хищения комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 с целью контрабандного вывоза на Украину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

Бывший топ-менеджер российского авиазавода создал преступную группировку, занимавшуюся в «РСК «МиГ» и его филиале «ЛАЗ имени Воронина» систематическими хищениями комплектующих к самолетам семейства «МиГ» и последующей передачи представителю украинского «Одесского авиационного завода». Баранов также передал ему сделанные им лично фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, благодаря чему украинское предприятие получило возможность провести ремонт самолетов МиГ-29.

Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение с прокурором. Мособлсуд рассмотрел его дело в особом порядке и назначил ему девять лет лишения свободы.

Его семерым подельникам из числа персонала авиазавода назначены сроки от одного до семи лет лишения свободы. С них также взыскан причиненный ущерб.