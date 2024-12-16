ЕС потребовал вывода российских военных из Сирии

В ЕС заявили, что условием для диалога с Сирией будет вывод военных РФ

Условием для начала диалога между Европейским союзом (ЕС) и пришедшими к власти в Сирии повстанцами будет вывод российских военных с территории страны, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует ТАСС.

«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — сказала глава евродипломатии, отметив, что в поддержку этого решения высказались министры стран-членов ЕС.

Ранее Каллас сообщила, что европейские послы направятся в Дамаск, чтобы начать контакты с новым правительством в Сирии.