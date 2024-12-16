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11:16, 16 декабря 2024Мир

Евросоюз установит контакты с новым правительством Сирии

Каллас: ЕС начнет дипломатические контакты с новым правительством Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Послы Европейского союза (ЕС) направятся в Дамаск, чтобы начать контакты с новым правительством в Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Я уполномочила европейских послов отправиться в Дамаск, чтобы они установили контакты с новым правительством Сирии», — отметила евродипломат.

По словам Каллас, европейские послы обсудят, «как именно и на каком уровне» Брюссель будет взаимодействовать с новыми сирийскими властями, а также сферы, где Евросоюз и Сирия могут нарастить контакты. Однако она подчеркнула, что ключевым для ЕС условием является «выполнение условий по формированию инклюзивного правительства и отказ от преследования национальных и религиозных меньшинств».

12 декабря глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин планирует начать переговоры с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация), захватившей власть в Сирии, чтобы убедиться в стабильности ситуации в республике. Он отметил, что ЕС готов внести свой вклад в предотвращение возрождения на территории республики деятельности террористов организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

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