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05:38, 16 декабря 2024Мир

Глава правящей южнокорейской партии подал в отставку

Yonhap: глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун ушел в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Председатель правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун подал в отставку. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Уточняется, что он покинет свой пост в понедельник, 16 декабря. Хан Дон Хун объяснил, что из-за отставки членов высшего исполнительного комитета его работа была парализована, что привело к невозможности выполнения им обязательств как главы партии. Отставка произошла спустя 146 дней после его избрания.

Он также подчеркнул, что пытался найти лучший путь для страны вместо импичмента.

Ранее Хан Дон Хун сообщил, что вместе с премьер-министром Хан Док Су минимизирует хаос в связи с «досрочным и упорядоченным уходом» президента Юн Сок Ёля.

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