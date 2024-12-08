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08:13, 8 декабря 2024Мир

Лидер правящей партии рассказал о досрочном уходе президента Южной Кореи

Лидер правящей партии Южной Кореи рассказал о досрочном уходе президента страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидер правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун сообщил, что вместе с премьер-министром Хан Док Су минимизирует хаос в связи с «досрочным и упорядоченным уходом» президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

«Мы сведем к минимуму хаос, который может повлиять на народ и страну, посредством досрочного и упорядоченного ухода президента, стабилизируем политическую ситуацию и восстановим демократию», — заверил он.

Хан Дон Хун также добавил, что президент не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение. Он обвинил оппозицию в планах совершить госпереворот. Далее он приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты в ответ призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но в итоге спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.

Спустя некоторое время в Южной Корее прошли протесты против действующего президента страны после провалившейся попытки объявить ему импичмент.

Накануне стало известно, что бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна задержали по подозрению в госизмене. Прокуратура арестовала бывшего главу ведомства на фоне расследования предполагаемой государственной измены после объявления президентом военного положения в стране.

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