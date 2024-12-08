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04:56, 8 декабря 2024Мир

В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны

Бывшего министра обороны Южной Кореи задержали по подозрению в госизмене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ким Ён Хён

Ким Ён Хён. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Отмечается, что прокуратура арестовала бывшего главу ведомства в воскресенье, 7 декабря, на фоне расследования предполагаемой государственной измены после объявления президентом военного положения в стране.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял прошение об отставке главы Министерства обороны страны. Новым главой оборонного ведомства был назначен посол Южной Кореи в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек.

4 декабря стало известно, что парламент Южной Кореи официально внес на рассмотрение предложение об импичменте Юн Сок Ёлю. Сообщается, что голосование может пройти уже в пятницу, 6 декабря.

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