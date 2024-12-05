Президент Южной Кореи принял прошение министра обороны об отставке

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял прошение министра обороны об отставке

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял прошение об отставке главы Министерства обороны страны Ким Ён Хёна. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Новым главой оборонного ведомства был назначен посол Южной Кореи в Саудовской Аравии Чхве Бен Хек.

Накануне сообщалось, что министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал заявление об отставке. Глава южнокорейского ведомства также извинился перед гражданами за ситуацию с введением режима военного положения в стране.

Ранее стало известно, что парламент Южной Кореи официально внес на рассмотрение предложение об импичменте Юн Сок Ёлю. Сообщается, что голосование может пройти уже в пятницу, 6 декабря.