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12:43, 4 декабря 2024Мир

Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

Yonhap: министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yonhap / Reuters

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал заявление об отставке. Об этом сообщает Yonhap.

Глава южнокорейского ведомства также извинился перед гражданами за ситуацию с введением режима военного положения в стране. Как отмечает издание, именно глава Минобороны рекомендовал президенту Южной Кореи Юну Сок Ёлю ввести военное положение.

Уточняется, что оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента главы государства. Голосование ожидается уже на этой неделе.

Ранее стало известно, что все члены кабинета министров Южной Кореи захотели подать в отставку. Однако данное решение еще не было одобрено.

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