Кабинет министров Южной Кореи захотел уйти в отставку в полном составе

Chosun Ilbo: все министры Южной Кореи захотели уйти в отставку в полном составе

Все члены кабинета министров Южной Кореи захотели подать в отставку на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданская сила».

«Все члены Государственного совета выразили свою благодарность премьер-министру Хан Док Су на встрече с премьер-министром Хан Док Су сегодня утром», — говорится в материале.

Однако в канцелярии премьера уточнили, что данное решение еще не было подтверждено. Вопрос о составе кабинета будет принят после встречи в 14:00 по местному времени, на которой премьер-министр, руководство правящей партии «Сила народа» и советники президента Юн Сок Ёля обсудят ситуацию с введением и отменой военного положения в Южной Корее.

Ранее лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён заявил, что южнокорейский президент может вызвать конфликт с КНДР после провала введенного им военного положения. По словам политика, глава государства способен без колебаний «поставить жизни людей на кон».