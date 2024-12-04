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10:49, 4 декабря 2024Мир

Кабинет министров Южной Кореи захотел уйти в отставку в полном составе

Chosun Ilbo: все министры Южной Кореи захотели уйти в отставку в полном составе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Все члены кабинета министров Южной Кореи захотели подать в отставку на встрече с премьер-министром страны Хан Док Су. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданская сила».

«Все члены Государственного совета выразили свою благодарность премьер-министру Хан Док Су на встрече с премьер-министром Хан Док Су сегодня утром», — говорится в материале.

Однако в канцелярии премьера уточнили, что данное решение еще не было подтверждено. Вопрос о составе кабинета будет принят после встречи в 14:00 по местному времени, на которой премьер-министр, руководство правящей партии «Сила народа» и советники президента Юн Сок Ёля обсудят ситуацию с введением и отменой военного положения в Южной Корее.

Ранее лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён заявил, что южнокорейский президент может вызвать конфликт с КНДР после провала введенного им военного положения. По словам политика, глава государства способен без колебаний «поставить жизни людей на кон».

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