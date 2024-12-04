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09:54, 4 декабря 2024Мир

В Южной Корее не исключили провокацию конфликта с КНДР

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён: Юн Сок Ёль может вызвать конфликт с КНДР
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может вызвать конфликт с КНДР после провала введенного им военного положения. Об этом заявил лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, передает Ёнхап.

«Существует серьезная угроза того, что он может спровоцировать Северную Корею, нарушив стабильность на линии перемирия, что приведет к вооруженному конфликту», — заявил лидер южнокорейской оппозиции.

По словам Ли Чжэ Мёна, глава государства способен без колебаний «поставить жизни людей на кон». Политик добавил, что Юн Сок Ёль «неудачно попытался ввести военное положение и может сделать это снова».

Ранее стало известно, что голосование по импичменту президенту Южной Кореи запланировано на 6-7 декабря.

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