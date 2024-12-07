В Южной Корее прошли протесты из-за провалившегося импичмента президенту

В Южной Корее прошли протесты из-за провала импичмента президенту Юн Сок Ёлю

В Южной Корее прошли протесты против действующего президента страны Юн Сок Ёля после провалившейся попытки объявить ему импичмент. Об этом сообщает корреспондент «Регнум».

«На территории Южной Кореи прошли масштабные акции протеста против президента страны Юн Сок Ёля, который ранее ввел в республике военное положение. Так, тысячи граждан заполонили улицы страны, чтобы поддержать отставку главы государства», — передает агентство.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение. Он обвинил оппозицию в планах совершить госпереворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты в ответ призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но в итоге спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.