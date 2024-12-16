Израиль ударил по военным объектам в Латакии и Тартусе

ВВС Израиля ударили по военным объектам в Латакии и Тартусе в Сирии

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

Атака была совершена в ночь на понедельник, 16 декабря. Под обстрел попали склады с боеприпасами, которые использовались сирийской армией. В районах, подвергшихся бомбардировкам, произошли сильные взрывы. О пострадавших не сообщалось.

Ранее глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его словам, еврейское государство использует ложные предлоги для своих нарушений.