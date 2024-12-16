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07:43, 16 декабря 2024Мир

Израиль ударил по военным объектам в Латакии и Тартусе

ВВС Израиля ударили по военным объектам в Латакии и Тартусе в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

Атака была совершена в ночь на понедельник, 16 декабря. Под обстрел попали склады с боеприпасами, которые использовались сирийской армией. В районах, подвергшихся бомбардировкам, произошли сильные взрывы. О пострадавших не сообщалось.

Ранее глава вооруженной оппозиции Сирии и лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его словам, еврейское государство использует ложные предлоги для своих нарушений.

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