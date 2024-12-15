Сирийская оппозиция обвинила Израиль в неправомерном нападении

Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани обвинил Израиль в неправомерном нападении

Глава группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) и лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. Об этом пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Тель-Авив использует ложные предлоги для своих нарушений.

«Аргументы Израиля являются слабыми и больше не оправдывают их недавние нарушения», — сообщил он в эфире телеканала Syria TV, находящегося под контролем оппозиционных сил. Лидер группировки добавил, что Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии, что может быть чревато дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее аль-Джулани призвал западные государства не бояться новых властей Сирии. Он пообещал сделать все для восстановления страны и приблизить ее к стабильности.