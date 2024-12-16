Известную актрису сняли с оголенными ягодицами на отдыхе

Американскую актрису и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран сняли в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

36-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Канкуне, Мексика, где она сняла дом на берегу океана. Так, звезда сериала «Когти» предстала перед камерами в крошечном разноцветном бикини. Данный комплект включал в себя топ с треугольными чашками и стринги, которые обнажали ягодицы.

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

В то же время артистка дополнила образ серьгами-кольцами и солнцезащитными очками, а также продемонстрировала длинные красные ногти и татуировки на теле.

Ранее в декабре появились снимки американской актрисы Сидни Суини в бикини без фотошопа.