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01:02, 16 декабря 2024Ценности

Известную актрису сняли с оголенными ягодицами на отдыхе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американскую актрису и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран сняли в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

36-летнюю знаменитость запечатлели во время отдыха в Канкуне, Мексика, где она сняла дом на берегу океана. Так, звезда сериала «Когти» предстала перед камерами в крошечном разноцветном бикини. Данный комплект включал в себя топ с треугольными чашками и стринги, которые обнажали ягодицы.

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

В то же время артистка дополнила образ серьгами-кольцами и солнцезащитными очками, а также продемонстрировала длинные красные ногти и татуировки на теле.

Ранее в декабре появились снимки американской актрисы Сидни Суини в бикини без фотошопа.

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