Ким Кардашьян появилась на открытии магазина Skims на каблуках после перелома ноги

Ким Кардашьян пришла на открытие магазина Skims на каблуках после перелома ноги

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на открытии магазина собственного бренда Skims на каблуках после перелома ноги. Соответствующие снимки публикует Page Six.

44-летняя предпринимательница пришла на мероприятие, которое состоялось в Нью-Йорке, в белом кожаном комбинезоне с глубоким декольте. При этом она передвигалась на коленном скутере.

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Уточняется, что позже бизнесвумен сменила каблуки на угги. Она позировала перед фотографами, опираясь на руль скутера и держа в руке небольшую сумку в тон наряду.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы Skims и North Face. Тогда телезвезда опубликовала в сторис снимок, на котором показала фрагмент костылей и наколенника.