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11:48, 16 декабря 2024Ценности

Ким Кардашьян появилась на открытии магазина Skims на каблуках после перелома ноги

Ким Кардашьян пришла на открытие магазина Skims на каблуках после перелома ноги
Мария Винар

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на открытии магазина собственного бренда Skims на каблуках после перелома ноги. Соответствующие снимки публикует Page Six.

44-летняя предпринимательница пришла на мероприятие, которое состоялось в Нью-Йорке, в белом кожаном комбинезоне с глубоким декольте. При этом она передвигалась на коленном скутере.

Фото: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images

Уточняется, что позже бизнесвумен сменила каблуки на угги. Она позировала перед фотографами, опираясь на руль скутера и держа в руке небольшую сумку в тон наряду.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы Skims и North Face. Тогда телезвезда опубликовала в сторис снимок, на котором показала фрагмент костылей и наколенника.

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