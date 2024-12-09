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16:49, 9 декабря 2024Ценности

Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы с North Face

Телезвезда Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы Skims и North Face
Мария Винар

Фото: IMAGO / CraSH / imageSPACE / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян сломала ногу после съемок рекламы собственного бренда Skims и модной марки North Face. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он был удален), на котором показала фрагмент костылей и наколенника. «Сломала ногу перед праздниками», — подписала она пост.

Бизнесвумен не уточнила, как произошел несчастный случай. Однако, известно, что перед этим знаменитость принимала участие в съемках коллекции спортивной одежды для катания на лыжах и сноубординга.

В ноябре сообщалось, что Ким Кардашьян поделилась рекламными снимками новой линии нижнего белья итальянского модного дома Dolce & Gabbana и вызвала гнев общественности.

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