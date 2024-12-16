Конструктор Су-57 назвал преимущества плоского сопла

Главный конструктор Су-57: плоское сопло снижает заметность самолета

Плоское сопло двигателя истребителя пятого поколения Су-57 обеспечивает сниженную заметность самолета. Преимущества изделия назвал директор ОКБ Сухого, главный конструктор истребителя Михаил Стрелец в фильме Первого канала «Властелины неба».

Он отметил, что модульный принцип Су-57 позволяет быстро менять основные агрегаты. Поэтому в будущем двигатели с плоским соплом могут установить на строевые истребители.

«Оно [плоское сопло] решает функций больше, чем осесимметричное сопло. Оно представляет собой металлическую и композиционную конструкцию, специально разработанную Объединенной двигателестроительной корпорацией, и применяется на самолете для создания новых возможностей», — сказал конструктор.

По его словам, новая деталь обеспечивает малую заметность в радиолокационном диапазоне. Кроме того, подвижное сопло позволяет создавать управляющий момент в трех плоскостях.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт отметил, что Су-57 хорошо показал себя в бою. По его словам, истребители наносили удары, находясь вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника.