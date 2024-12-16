Лариса Долина столкнулась с опасностью лишиться квартиры из-за санкций

Лариса Долина столкнулась с опасностью лишиться квартиры в Юрмале

Народной артистке России Ларисе Долиной грозит потеря квартиры после попадания в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Telеgram-канал Shot.

Певица может лишиться своего элитного жилья в латвийской Юрмале. По данным Telеgram-канала, сумма активов, которыми владеет певица в Латвии, составляет 95 миллионов рублей.

В понедельник, 16 декабря, Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против певицы Ларисы Долиной, журналистки и медиаменеджера Тины Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, других физических лиц, а также ряда российских компаний, в том числе информационного агентства «Африканская инициатива». По данным Совета ЕС, лица, попавшие в санкционный список, вовлечены в политику российского правительства, подрывающую фундаментальные ценности ЕС через «гибридные действия».