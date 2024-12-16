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13:40, 16 декабря 2024Культура

Легендарная картина вернулась в Третьяковку после нападения вандала

Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Легендарная картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в Третьяковскую галерею после реставрации. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Полотно потребовалось срочно спасать после нападения вандала в 2018 году. Все это время над реставрацией трудились лучшие специалисты.

«Специалистам удалось не только восстановить произведение, но и открыть подлинные цвета, утраченные со временем. Теперь оно надежно защищено специально сконструированной климатической антивандальной капсулой», — написала Любимова в своем посте.

Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу картину Ван Гога за 2 миллиарда рублей. Соответствующее объявление появилось в сети.

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