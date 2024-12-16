Любителям темного шоколада указали на его неожиданное свойство

Биолог Баранова: темный шоколад снижает риск диабета на 20 процентов

Биолог и известный медицинский блогер Анча Баранова со ссылкой на масштабное исследование, проведенное учеными из США и Китая, заявила, что шоколад можно рассматривать не только как вкусное, но и как полезное лакомство. Ее слова приводит издание aif.ru.

Баранова указала, что, согласно опубликованным в журнале BMJ результатам исследования, темный шоколад при регулярном употреблении снижает риск сахарного диабета на 20 процентов. «Кто темный шоколад пять раз в неделю ест, у того риски диабета второго типа на 20 процентов меньше. Эффект зависит от дозы. Каждая порция (около 30 граммов) добавляет в защиту по три процента», — пояснила биолог.

По словам Барановой, это неожиданное полезное свойство популярного продукта объясняется тем, что в какао-порошке, из которого делают шоколад, содержатся антиоксиданты. При этом самым полезным считается темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов. В молочном шоколаде этих полезных веществ почти в шесть раз меньше, отметила эксперт.

Биолог подчеркнула, что белый шоколад вообще не обладает такими свойствами. Она объяснила, что в составе белого шоколада нет какао-порошка, поэтому он не снижает риск диабета, зато провоцирует увеличение веса.

Ранее эндокринолог Елена Островская назвала россиянам дневную норму шоколада. Она обратила внимание на то, в этом продукте очень много углеводов и жиров, поэтому съедать в день нужно не больше 20-30 граммов.